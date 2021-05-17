Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda All Star 14 Mayıs 2021 Puan Durumu nedir?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 14 Mayıs 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 14 Mayıs puan durumu nedir?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 14 Mayıs Cuma gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 14 Mayıs Doya Doya Moda'da kim elendi? 14 Mayıs Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 14 Mayıs Doya Doya Moda Puan Durumu!

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Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 14 Mayıs Cuma gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 14 Mayıs Doya Doya Moda'da kim elendi? 14 Mayıs Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 14 Mayıs Doya Doya Moda Puan Durumu!

14 MAYIS 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ferdanur-39

Betül-32

Emel-37

Su-37

Yaren-32

Özde-40

Birben-39

DOYA DOYA MODA ALL STAR 14 MAYIS KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda All Star'ın 14 Mayıs Cuma günü elenen isim, Yaren olmuştu.

DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda All Star haftanın birincisi Ferdanur olmuştu.