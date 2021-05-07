Doya Doya Moda All Star 7 Mayıs 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 7 Mayıs 2021 Puan Durumu nedir?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 7 Mayıs 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 7 Mayıs puan durumu nedir?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 7 Mayıs Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 7 Mayıs Doya Doya Moda'da kim elendi? 7 Mayıs Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 7 Mayıs Doya Doya Moda Puan Durumu!

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7 MAYIS 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

13.00'da TV8 ekranlarında yayınlanan moda programının 7Mayıs Cuma gününün konsepti ve 7 Mayıs puan durumu henüz belli olmadı. Konu ile ilgili haberimizden takip edebilirsiniz.

6 MAYIS 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ferdanur- 20

Betül-20

Emel-20

Su-17

Yaren-20

Özde-20

Birben-20

DOYA DOYA MODA ALL STAR 7 MAYIS BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda All Star'ın 7 Mayıs Perşembe günü bir ilk yaşandı ve 7 yarışmacı içinde 6 kişi tam puan aldı. Birinciler 20'şer puanla Ferdanur, Betül, Emel, Yaren, Özde, Birben olmuştu.