Doya Doya Moda All Star 12 Mayıs 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 12 Mayıs 2021 Puan Durumu nedir?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 12 Mayıs 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 12 Mayıs puan durumu nedir?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 12 Mayıs Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 12 Mayıs Doya Doya Moda'da kim elendi? 12 Mayıs Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 12 Mayıs Doya Doya Moda Puan Durumu!

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12 Mayıs 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

13.00'da TV8 ekranlarında yayınlanan moda programının 12 Mayıs Salı gününün konsepti ve 12 Mayıs puan durumu henüz belli olmadı. Konu ile ilgili haberimizden takip edebilirsiniz.

11 MAYIS 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ferdanur-19

Betül-13

Emel-11

Su-11

Yaren-4

Özde-17

Birben-18

DOYA DOYA MODA ALL STAR 11 MAYIS BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda All Star'ın 11 Mayıs Salı gününün birincileri Ferdanur olmuştu.