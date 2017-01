Down Sendromluların Gelinlik Hayali Gerçek Oldu

DENİZLİ'de Tasarımcı Sevgi Taşdan tarafından hazırlanan '+1 Kromozonun Aramızda Lafı Olmaz' konulu engelsiz defilede down sendromlular, gelinlik giyerek podyumda yürüdü. Evlenemeyen down sendromlular, defileyle gelinlik giyerek hayallerine de kavuştu.



Deda Deluxe Salonu'nda düzenlenen '+1 Kromozonun Aramızda Lafı Olmaz' konulu engelsiz defileyi Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve çok sayıda davetli katıldı. Tasarımcı Sevgi Taşdan'ın hazırladığı ve imece usulü yapan etkinliğe destek verenlerin katkılarıyla yapılan defilede gelinlik giyen down sendromlular, ailelerinin ve davetlilerin önünde mankenler gibi yürüdü, müzik eşliğinde dans etti, şarkılar söyledi. Türkiye'nin en uzun yaşayan down sendromlusu olan 50 yaşındaki Suzan Erdoğan da gelinlik giydi.



Organizasyonu yapan tasarımcı Sevgi Taşdan, 13 gelinlik diktiğini belirterek, pastasından içeceğine, çiçeklerden organizasyona kadar her şeyin imece usulü olduğunu söyledi. Sevgi Taşdan, şunları söyledi:



"13 özel kardeşimize özel durumlarından dolayı bir program gerçekleştirdik. Özel durumları ise, bizden bir kromozon fazla olmalarıdır. Bu 13 kızımızdan 3'ü geldi, benden gelinlik istedi. Daha sonra sayıları 6 oldu derken, en uzak Fethiye'den gelen kızımızla birlikte 13'e yükseldi. Çok güzel bir proje oluşturduk, küçük de olsa onların hayatlarına anlamlı bir dokunuş yaptığımı ve bu yolda tek olmadığımı, birçok insanın olduğunu gördüm. Bu yüzden çok mutlu oldum. Onların bugün gülümsemiş olması bizim için çok önemliydi, amacına ulaştığını düşünüyorum. Onlardan çok şeyler öğreneceğimize inanıyorum. Çünkü çok özel insanlar, içleri ve dışları çok temizdir. Down sendromlu oldukları için evlenemiyorlar o yüzden onların hayalini gerçekleştirdik."



