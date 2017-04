Down sendromlu Sude yunus polisi oldu

ADANA - Adana'da engelli çocuklar Emniyet Müdürü Osman Ak'ı ziyaret etti. Down sendromlu bir çocuk da ziyarete yunus polisi kıyafetiyle geldi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan "Mutlu Gelecek Projesi" kapsamında Emniyet Müdürü Osman Ak'ı ziyaretler devam ediyor. Bugün de emniyet müdürünü engelli çocuklar ziyaret etti. Ziyarete, 4 çocuktan biri olan down sendromlu Sude Yaşargüzel de motorize polis ekibi olan yunus üniforması giyerek geldi. Ak'ın yakından ilgilendiği Yaşargüzel, şapkasını da emniyet müdürünün başına taktı. Ak, çocuklara oyuncak hediye etti. Bir süre Ak'ın sohbet ettiği çocuklar daha sonra emniyet müdürünün yanından ayrıldı.

Engelli çocuklar emniyet bahçesinde sırasıyla trafik polisi motosikletine binerek siren çaldı. Engelli çocuklar daha sonra emniyetten ayrıldı.