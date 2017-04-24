Down Sendromlu Rabia, Başkan Oldu
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında başkanlık koltuğunu Tacirler Özel Uygulama Okulu öğrencisi olan Down sendromlu Rabia Ağaya’ya bıraktı.
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında başkanlık koltuğunu Tacirler Özel Uygulama Okulu öğrencisi olan Down sendromlu Rabia Ağaya'ya bıraktı.
Tacirler Özel Uygulama Okulu öğrencisi Rabia Ağaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Esenler Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Çocuk Belediye Başkanı Rabia Ağaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu tarafından karşılandı.
Başkan Göksu'ya çiçek takdim eden Ağaya, yeni görevinde ilk talimatı Zabıta Müdürü Celal Aksoy'a verdi. Down sendromlu olmanın yanı sıra görme kaybı da olan Rabia, özellikle kaldırım işgallerinden şikayetçi oldu. Zaman zaman kaldırımda yürümekte zorlandığını belirten Rabia Ağaya, market ve pastane gibi işyerlerine ait soğuk hava dolaplarının kaldırılmasını istedi. Zabıta Müdürü Celal Aksoy da, söz konusu soğuk hava dolaplarının yayaları engellemeyecek şekilde konulması için çalışma yürüttüklerini belirtti ve bundan sonra bu konuda daha titiz davranacaklarını kaydetti. Başkan Göksu, ziyaret sonunda Rabia Ağaya'ya çeşitli hediyeler verdi. - İSTANBUL