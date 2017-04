Down Sendromlu Minik Güreşçi, Minderde Kendini Geliştiriyor

MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin'de yaşayan 8 yaşındaki down sendromlu Fatih Emirhan Özkan, 2 yıl önce başladığı güreşle hem fiziksel, hem de zihinsel gelişiminde büyük ilerleme sağlayıp, antrenöründen öğrendiği teknikleri özel turnuvalarda çıktığı minderde sergilemeye başladı.



Down sendromlu doğan ve 3-4 yaşlarında cimnastiğe başlayan Emirhan, sağlık durumu el vermediği için bu sporu bırakmak zorunda kaldı.



Geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle de vücut gelişimi yaşıtlarına göre geri kalan Emirhan, güreş antrenörü Ali Burak Toy sayesinde 6 yaşında güreşle tanıştı.



Mersin Güreş Eğitim Merkezi'ne gelen Emirhan, oyun oynayarak başladığı güreşte 2 yılda birçok teknik öğrendi. Antrenörü Toy ile çok iyi anlaşan ve özel müsabakalarda mindere çıkan Emirhan, en son Minikler Türkiye Şampiyonası'nda gösteri müsabakası yaptı. Emirhan'ın antrenörüyle güreştiği görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.



Türkmen: "Siması, bedensel anlamda fonksiyonu, yapabilirliği değişti"



Anne Esin Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emirhan'ın zaman zaman insanlarla iletişim anlamında sıkıntılar yaşadığını söyledi.



Oğlunun kollarının kısa, avuç içlerinin de geniş olduğunu anlatan Türkmen, "Ensesi de kısa. Yani güreşçi yapısı var. 'Başlayıp görelim' dedik ve güreş eğitimlerine başladı. Emirhan burada diğer çocuklarla çalıştı. Hasta olduğunda evde çalıştılar. Farklı spor branşlarını da denedi ama güreşe oyunla yönlendirerek başlamış oldu. Emirhan'ın bu sporu yaptıkça kendine daha çok güvendiğini ve mutlu olduğunu gördüm." diye konuştu.



Emirhan'ın geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle gelişiminin geriden geldiğini anlatan Türkmen, şunları kaydetti:



"Güreşte hocamız 'Benim esneme yaptırmam lazım' dedi. Epey oyunlarla bunu yaptılar. 2 yıl önce Emirhan'ı gören birisi bugün gördüğünde şaşırıyor. Siması, bedensel anlamda fonksiyonu, yapabilirliği değişti. Kesinlikle gelişti, her şeyi değişti. Duygusal anlamda çok büyük değişimler oldu. Konuşmamaya başlamıştı. 5 kelimelik cümleler kuruyordu. Şimdi tekrar konuşmaya başladı. Sporla yeniden cümleler kurmaya başladı. Espriyle karışık konuşuyor."



Türkmen, down sendromlu çocukları olan ailelere, çocuklarını spora yönlendirip özellikle güreşle tanıştırmaları tavsiyesinde bulundu.



Toy: "Doğru kişilerin elinde yapılırsa güreş, müthiş bir gelişim aracıdır"



Güreş antrenörü Ali Burak Toy da Emirhan'ın çok iyi bir öğrenci olduğunu söyledi.



Minderde Emirhan'ın diğer sporcular gibi güreştiğini anlatan Toy, "(Emirhan güreş yapabilir) dedim ve yanılmadım. Emirhan'ın içerisinde koca bir güreşçi olduğunu keşfettik. Yaklaşık 2 yıldır güreş yapıyoruz. Çeşitli yarışmalarda gösteriler sunduk. En son müsabakada çekilen bir görüntü sosyal medyada çok ilgi gördü." ifadelerini kullandı.



Toy, Emirhan'ın güreşle öz güveninde büyük gelişmeler sağladıklarını, daha pozitif olduğunu ve boyunun da uzadığını aktardı.



Güreşin herkes için önemli bir gelişim aracı olduğunu bildiren Toy, "Emirhan mental, zihinsel ve sosyal anlamda güreşle çok değişti. Bugün özel çocukları olan aileler, çocuklarını Emirhan ile beraber antrenmanlara çıkarmak istediklerini söylediler. Bence doğru kişilerin elinde yapıldığı sürece güreş, müthiş bir gelişim aracıdır. Bunu yaşayarak gördük." diye konuştu.



Ercan: "Özel çocuklarımızın da güreş yapabileceğini gördük"



Mersin Güreş İl Temsilcisi Metin Ercan ise bütün çocukların spor yapmasını istediklerini, özellikle özel çocukları sporun içerisine katmak istediklerini belirtti.



Bu sayede hem öz güvenlerine katkı sağlamak hem de toplumun onları kabullenmesine imkan sunmak istediklerini bildiren Ercan, şunları kaydetti:



"Kalabalık tribünlerin, gürültünün fazla olduğu ortamda Emirhan ile Burak hocamızı güreşe çıkarınca tüm salon sessizliğe büründü. Oradaki izleyicilerimiz bir anda pür dikkat Emirhan ile Burak hocamızın güreşini izledi. Güreş zor bir spor. Emirhan'ın orada yaptığı teknikleri görünce demek ki ciddi manada emek verildiği takdirde özel çocuklarımızın da güreş yapabileceğini gördük. Mesela güreşte tek kol olayı var. Zor bir tekniktir. Emirhan orada normal akranları gibi gayet güzel yaptı. Özel sporcularımızın sporun içerisine katılması gerekiyor."