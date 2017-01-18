Down Sendromlu Metin'in Hayali Gerçek Oldu

Tek hayali polislik olan down sendromlu 12 yaşındaki Metin Işık, doğum günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte polis üniforması giyerek emniyet müdürü koltuğuna oturdu.



Eyüp Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (ESER) eğitim gören down sendromlu Metin Işık, polis olma hayalini öğretmenleri ile paylaştı.



Eyüp Belediyesi de Metin'in hayalini gerçeğe dönüştürmek için Eyüp Emniyet Müdürlüğü ile özel bir doğum günü etkinliği hazırladı.



Yeni yaşına polis olarak giren Metin'in mutluluğu, etkinliğe katılanlara duygusal anlar yaşattı.



Doğum gününde polis üniforması giyerek emniyet müdürü koltuğuna oturan Metin, telsizden yaptığı anonsla, bölgedeki asayiş hakkında polis ekiplerinden bilgi aldı.



Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını da kesen Metin, polis aracına binerek bölgeyi denetledi.



Özlem Işık, oğlunun en büyük hayalinin polislik mesleği olduğunu ve Eyüp Belediyesi ile Eyüp Emniyet Müdürlüğü sayesinde bu hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti.



Işık, Eyüp Belediyesine, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve diğer ilgililere teşekkür etti.