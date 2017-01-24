Down Sendromlu Kızı İçin Biriktirdiği Parayı Dolandırıcılara Kaptırdı

Altınordu ilçesinde bir kişiyi, telefonda dolandırarak 150 bin lirasını aldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı, para sahibine teslim edildi.



Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde D.U'yu (54), telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıttı.



D.U'ya FETÖ terör örgütü ile bağlantısı olduğunu tespit ettiklerini, kendisini bu durumdan kurtarabileceklerini söyleyen şahıs, D.U'dan para talep etti.



Bunun üzerine paniğe kapılan D.U, bir bankadaki hesabında bulunan 150 bin lirayı çekerek, kendisine bildirilen yerde bekleyen iki kişiye teslim etti.



Daha sonra dolandırıldığını anlayan D.U, durumu polise bildirdi.



İhbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kamera kayıtlarından kimliklerini tespit ettikleri İ.Y. (19) ve S.Ç'yi (26) Cumhuriyet Mahallesi'nde kaldıkları evde yakaladı.



Şanlıurfa'dan Ordu'ya geldikleri öğrenilen İ.Y. ve S.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Dolandırıcılara verdiği 150 bin lirası kendisine teslim edilen D.U'nun, söz konusu parayı emeklilik tazminatı ve fındık tarımından sağladığı kazançla down sendromlu kızının eğitimi için biriktirdiği öğrenildi.