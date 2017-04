Down Sendromlu Gençler "Garsonluk" İçin Gün Sayıyor

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) tarafından garsonluk eğitimi verilen down sendromlu gençler, açılacak Down Kafe'de garson olmak için gün sayıyor.



GASMEK tarafından düzenlenen "Garsonluk Kursu"nda 9 down sendromlu kursiyere yiyecek ve içeceklerin sunuma hazırlanması, servis araçlarının yerleştirilmesi, taşınması gibi konularda eğitim veriliyor.



Müşteriyle diyalogda dikkat edilmesi gereken hususların da anlatıldığı eğitimde başarılı olan gençler, Büyükşehir Belediyesince açılacak Down Kafe'de görev alacak.



GASMEK eğitmeni şef aşçı Selen Yetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik sosyal projesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



Down sendromlu gençlerin garsonluk eğitimi verilen kursa geldiklerini anlatan Yetkin, şunları söyledi:



"Down Kafe Projesi kapsamında 9 down sendromlu genci, garson olarak yetiştiriyoruz. İnşallah 2 ay sonra çalışıp para kazanabilecekler. Kursa ilk geldiklerinde öğrenciler birbirleriyle hiç konuşmuyordu, öz güvenleri yoktu, hepsi ayrı köşede oturuyordu. Bir tepsi bile taşıyamıyorlardı. Şu anda hepsi verilen görevi yapmak için sıraya giriyor. Onların yapabilmesi de benim için ayrı bir mutluluk. Onları buradan mezun ederken çok üzüleceğim. Aramızda çok farklı bir bağ oldu. Onlar benim gönlüme dokunuyor ben de onların gönlüne dokunabilmek için uğraşıyorum. Kafe açıldığında da onları kendi emekleriyle para kazanır şekilde görürsem çok mutlu olacağım."



Artık hayata karışıyorlar



Kursiyerlerden down sendromlu Nevin Altıparmak'ın annesi Ayşe Altıparmak, belediyenin engellilere yönelik duyarlı çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, "Çocuklarımız burayı başarıyla bitirirlerse bir kafede çalışabilecekler. Bulaşığa, servise yardım edecekler. Bu şekilde insan hayatına karışacaklar, dışlanmayacaklar, diğer insanlar gibi görünecekler." dedi.



Ferhat Yılan'ın annesi Selvi Yılan da çocuğunun büyüdükçe daha kabiliyetli olduğunu, istemesi halinde çok güzel işler yapabildiğini dile getirdi.



Oğlunun kursu çok sevdiğini anlatan Yılan, sosyal bir yapısı olan oğlunun kafede de başarılı bir garson olmasını ümit ettiğini aktardı.



Seydi Bıçakçı'nın annesi Ülkü Bıçakçı da çocuğunun kursa gelmeden önce sürekli evde olduğunu, dışarı hiç çıkmadığını kaydederek, "Şimdi evde sürekli servisi kendisi yapmak istiyor. Önceden fazla konuşmuyordu ama şimdi sürekli bir şeyler yapmak istiyor. Konuşması düzeldi ve artık daha çok öz güveni var. Eskiden anne oğlan sürekli evdeydik ama şimdi daha sosyaliz. Bizim için çok iyi oldu. İyi ki böyle bir kurs açıldı, emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.