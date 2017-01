Down Sendromlu Çocukların Bowling Heyecanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli çocukların sosyal, eğlendirici, eğitici, rehabilite edici ve destekleyici aktivitelere katılımını sağlamak için düzenlediği etkinlikler kapsamında down sendromlu öğrencileri bir araya getirerek, bowling heyecanı yaşattı.



Engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları problemleri kolayca aşabilmeleri, içinde bulundukları topluma adapte olabilmeleri için duyarlılık ve farkındalık kazandırmayı amaçlayan projelere tüm hızıyla devam eden Büyükşehir Belediyesi, son olarak down sendromlu çocukları, sosyalleşebilmeleri ve eğlenceli vakit geçirebilmeleri için Bowling Adası'nda bir araya getirdi.



Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören down sendromlu öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde bowling oynayarak keyifli dakikalar yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanı Hasan Celal Taş'da down sendromlu çocukların bowling keyfine ortak oldu. Bowlingde labutları deviren çocukların sevinçleri ise görülmeye değerdi.



Öğrencilerinin çoğunun sosyal yaşamda bulunamadıklarını ancak bu etkinlikler sayesinde sosyalleşebildiklerini belirten sınıf öğretmeni Ayşe Keleş, "Çok güzel bir etkinlik. Çok eğlendik. Öğrencilerimizle güzel bir gün geçirdik ve sosyalleşmelerine faydası oldu. Öğrencilerimiz genellikle kendisi gibi öğrencilerle bir aradalar ve sosyal hayata fazla katılamıyorlar. Katıldıkları zaman da tedirgin olabiliyorlar. Ama bu çalışmalar onların sosyalleşmesi ve etrafındaki insanları gözlemlemelerini sağlıyor. Bu etkinlikler sayesinde olumlu davranışları artıyor" dedi.



Düzenlenen bu etkinliğin öğrencilerinin sosyal yaşamı için çok önemli olduğunu vurgulayan Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Merkezi sınıf öğretmeni Kürşat Rıfat Aydın, "Burada çocuklarımız çok mutlu oldular. Çok güzel bir etkinlikti. Öğrencilerimiz bu tarz sosyal ortamlara girdiklerinde burada öğrendiklerini her yerde uyguluyorlar. Bu etkinlikler onlar için ayrı bir sevinç kaynağı oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir etkinlik düzenlediği için çok teşekkür ederim" diye konuştu.



Bu gibi etkinliklerle down sendromlu bireylerin birbirleriyle tanışmaları ve sosyal olarak gelişim sağlamaları için gayret gösterdiklerini vurgulayan Engelliler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, bowling oynama etkinliğinin her ay yapılacağını belirttiler. - MERSİN