Down Sendromlu Çocukların Bovling Keyfi

Mersin'de eğitim gören down sendromlu çocuklar, bovling etkinliğinde eğlenceli vakit geçirdi.



Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören down sendromlu öğrencilerin sosyalleşebilmeleri ve eğlenceli vakit geçirebilmeleri için bovling oynamaya götürüldü.



Öğretmenleri eşliğinde oyun oynayan engelliler, keyifli dakikalar yaşarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanı Hasan Celal Taş da oyuna dahil olarak çocuklarla eğlendi.



Eğitim merkezinin öğretmenlerinden Kürşat Rıfat Aydın, etkinliğin çocukları mutlu ettiğini belirterek "Öğrencilerimiz bu tarz sosyal ortamlara girdiklerinde burada öğrendiklerini her yerde uyguluyorlar. Bu etkinlikler onlar için ayrı bir sevinç kaynağı oluyor." ifadesini kullandı.