Down Sendromlu Çocuklara Bayram Sürprizi

Kırıkkale Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında down sendromlu çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi.



Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Merkezinde düzenlenen programa Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.



Belediye Başkanı Saygılı, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını down sendromlu çocuklarla birlikte kutladıklarını söyledi.



Programa katılan down sendromlu çocuklara ve ailelerine teşekkür eden Saygılı çocukların bayramını kutladı.



Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı'nın da bir gösteri yaptığı etkinlikte, Vali Haktankaçmaz ile Başkan Saygılı, çocuklarla yakından ilgilendi.