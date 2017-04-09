Down Sendromlu Çiğdem'in Gelinlik Hayali Gerçek Oldu

AVCILAR'da oturan down sendromlu 22 yaşındaki Çiğdem Birinci'nin gelinlik giyme hayali gerçek oldu.



Ailesinin tek çocuğu olan, sempatik hareketleri ile çevresinde çok sevilen Çiğdem Birinci'nin evlerinin yanında oturan kadın kuaförü Özlem Taşer, çocukluğundan itibaren tanıdığı genç kızın işyerine saçını yaptırmaya gelen gelinleri görünce kendisinin gelinlik giyemediği için üzüldüğünü göz önüne alarak harekete geçti. Taşer'in Çiğdem Birinci'nin özlemini ilettiği Firüzköy Trakya ve Rumeli Kültürünü Yaşatma Vakfı Başkanı Hasan Değirmenci, Avcılar Engellilere Hizmet Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar, 'Damatsız bir düğün' yapılmasına karar verdi. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de yakından tanıdığı Çiğdem Birinci'nin düğünü için Firuzköy Kentevi'nin 3'ncü katını düğün salonu olarak tahsis ederken, tüm davetlilerin salona getirilip-götürülmesi için araç desteğinde bulunurken Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden Gülhan Kemik'i gelinin ihtiyaçlarının karşılanması için görevlendirdi.



Düğün için tüm ayrıntılar göz önünde bulunduruldu, bastırılan davetiyeler dağıtıldı, salona yaklaşık 200 davetli geldi. Üzerinde bembeyaz gelinlikle gece boyunca yerinde duramayan, gelin çiçeğini zaman 'Bekar kızların yakalaması' için geriye atan Çiğdem Birinci yakınları ve kendisi gibi down sendromlu diğer gençlerle gece geç saatlere kadar oynadı, halay çekti. Belediye Başkanı andan Toprak Benli de geceye gelerek gelini kutlarken, 'Gelin halayı'na bir süre eşlik etti ve altın taktı. Damatsız düğünün son bölümünde takı töreni yapıldı. Anne Pakize Birinci, gelin olan kızına altın bilezik takarken, AVENDER Başkanı Vardar, geline tablet hediye etti. Ayrıca davetliler takı kuyruğuna girdi.



- İstanbul