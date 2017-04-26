Down Sendromlu Ahmet'e Kurtarma Operasyonu

ANTALYA'da evlerinin penceresindeki sundurmaya çıkıp oturan down sendromlu 20 yaşındaki Ahmet Y., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.



Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, Sedir Mahallesi'nde bulunan Özel İdare Lojmanları'nda meydana geldi. Evde anneannesi ve ablasının dalgınlığından yararlanan down sendromlu Ahmet Y., dubleks evin penceresinden sundurmaya çıktı. Burada oturmaya başlayan Ahmet Y.'nin düşme ihtimaline karşı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Merdivenle Ahmet Y.'nin bulunduğu yere ulaşan itfaiye ekipleri, genci sepete alıp aşağı indirdi. Ayağında küçük çizikler bulunan Ahmet Y.'nin tedavisi ayakta yapıldı. Ahmet Y., kendini tedavi eden sağlık ekiplerine teşekkür etti.



- Antalya