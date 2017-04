Down sendromlu Afganlı Rahila Abdal sağlığına Türkiye'de kavuşacak



ANKARA - Sağlık Bakanlığının 'yurt dışı hasta protokolü' kapsamında Afganistan'dan Türkiye'ye gelen 10 yaşındaki down sendromlu Rahila Abdal, Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo olacak.

Doğumdan önce vücuda temiz kan götüren ana atardamar ile akciğere kan götüren akciğer atardamarı (pulmoner arter) arasında bulunan damarın doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde kendiliğinden kapanması gerekirken, doğumdan sonra bu damarının açık kalması sonucu sıkıntı yaşayan Rahila Abdal, bu şikayetle Afganistan'dan Türkiye'ye geldi. Baba Roz Murad Abdal ve ağabeyi Allahdad Abdal ile birlikte Türkiye'ye gelen Rahila Abdal, sağlığına kavuşmayı bekliyor.

"Türkiye'ye teşekkür ederiz bu imkanı bize sağladıkları için"

Muğla Üniversitesi'nde öğrenci olan ağabey Abdal, kardeşinin down sendromu hastası olduğunu belirterek, "Nefes almakta zorlanıyordu, o yüzden memlekette doktorlara gösterdik, iyi hastanelere da gösterdik ama orada olmadı o yüzden buraya geldik. Türkiye'ye teşekkür ederiz bu imkanı bize sağladıkları için. Buraya geldik hastanede doktorlar, hemşireler çok iyi ilgileniyorlar. Ben de hemşirelik okuyorum, buradan bilgi aldım, araştırdım ve protokol olduğunu öğrendim o yüzden ben de kardeşim için başvurdum buraya, kabul ettiler. Bugün kateter takacaklar, anjiyo yapılacak inşallah kapanırsa çok iyi olur çünkü öyle olmazsa cerrahi ameliyat olmak zorunda kalacak. İnşallah iyi olur" şeklinde konuştu.

"Açıklığı, anjiyo sırasında cihazla kapatacağız ya da cerrahi yolla kapatacağız"

"Rahila, yurt dışı hastalarımızdan Sağlık Bakanlığının yurt dışı hasta protokolü ile aldığımız hastalardan" diyen Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşenur Paç ise, Rahila'nın sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Rahila'nın patent duktus arteriozus dediğimiz bir açıklığı var. Bu anne karnındayken dolaşım sağlayan bir açıklık ama doğumdan sonra kapanması gerekiyor, kapanmadığı takdirde de sol-sağ şantlı dediğimiz sistemik taraftan akciğer tarafından dolaşımı ve akciğer damarlarında yüksek akıma ve zaman içinde de basınç artmasına neden olabiliyor. Rahila'nın da şu anki durumu böyle PDA'sı var, oldukça geniş bir duktus. Bugün hastayı katetere alacağız, kateterde hem şah damarı, sistemik damardaki basınçları hem de akciğer damar yatağındaki basınçları değerlendireceğiz, o basınçlardan da direnç hesapları yapacağız, bunlar bizim için son derece önemli. Rahila'nın sol-sağ şant nedeniyle eko ölçümlerine göre akciğer damar yatağındaki basınçları yükselmiş. Bir de bunun oluşturduğu direnç yükselmeleri var, dirençleri hesaplayacağız. Eğer direnci kapatılabilecek düzeyin altındaysa biz bunu ya kateter anjiyo sırasında cihazla kapatacağız ya da çok el vermiyorsa cerrahi yolla kapatacağız. Fakat direnç çok yükseldiyse o zaman artık kapatmaya el vermeyebilir. Bu takdirde de akciğer damar direncindeki basınç yüksekliğini rahatlatıcı ilaçlarla uzun dönemli takibe alacağız hastayı. Umarım böyle bir sürece girmemişizdir."