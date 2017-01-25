Dow Jones Endeksi Tarihi Rekor Kırdı, Trump Yine Twitter'da Paylaştı





Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Menkul Kıymetler Borsası'nda en büyük 30 şirketin hisselerinin işlem gördüğü Dow Jones Endüstriyel Endeksi ilk kez 20.000 puan sınırını geçerek rekor kırdı.



Great! #Dow20K https: //t.co/wXFhXBLgag— President Trump (@POTUS) 25 Ocak 2017



13 Aralık'tan itibaren 20 bin puan barajına yakın seyreden endeks, Donald Trump'ın yemin ederek göreve başladıktan sonraki ilk kararları ve açıklamalarıyla yeni bir ralliye başlamıştı.



Bazı uzmanlar Trump'ın özellikle altyapı yatırımlarına ağırlık vereceğini ısrarlı bir şekilde tekrarlamasının, endeksin yüzde 0.5'lik yükselişle tarihi eşiği aşmasında etkili olduğunu iddia ediyor.



Donald Trump beklendiği gibi bu gelişmeyi de resmi Twitter adresinden paylaşmakta gecikmedi. Trump, Twitter mesajında "Mükemmel, 20 bin" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Standard & Poor's 500 Endeksi 10, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 38 puan artarak, güne rekor seviyede yükselişle başladılar.



Auteur: euronews-tr



Tags: Jones Twitterda endeksi Dow Jones Donald Trump paylaştı yine rekor Ekonomik büyüme tarihi Trump Dow kırdı New York Amerikan ekonomisi DAX Gepost: 25 januari 2017