Dövüp İstismarda Bulundukları İddiasıyla Gözaltına Alındı

SAMSUN'da masaj salonunda çalıştırdığı 37 yaşındaki K.T. adlı kadını döverek cinsel istismarda bulunup, erkeklere para karşılığı zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 43 yaşındaki Ahmat S. ve suç ortağı olduğu öne sürülen 43 yaşındaki Özlem S. polis tarafından gözaltına alındı.



Olay İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. K.T. adlı kadın, bir süre önce Ahmet S.'ye ait masaj salonunda masör olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre Ahmet S., K.T.'yi dövüp zorla cinsel istismarda bulunduktan sonra masaj salonuna gelen erkeklere para karşılığı cinsel ilişkiye girmeye zorladı. Önceki gün polise giden K.T., Ahmet S. ve masaj salonunda görevli Özlem S.'nin kendisini erkeklere zorla para karşılığı fuhuş yaptırdıklarını, Ahmet S.'nin kendisini dövüp zorla cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüp şikayetçi oldu.



Şikayetin ardından soruşturma başlatan polis, her iki şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki ifadelerinde suçlamayı kabul etmeyen iki şüpheli hakkında 'cinsel istismar', 'fuhuşa teşvik etmek', 'fuhuşa aracılık etmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



- Samsun