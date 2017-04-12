Dövmesinden yakalanan hırsızlık zanlısı kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 okul ve 1 kuaförden hırsızlık yapan zanlı elindeki ve kolundaki dövmelerden belirlenerek yakalandı

Zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı



ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 okul ve 1 kuaförden hırsızlık yapan ve polis tarafından yakalanan zanlı tutuklandı.

Alanya'nın farklı adreslerindeki 3 okul ve 1 kuaförden masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, el kamerası ve çok sayıda şarj cihazının çalınması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının olduğu yerlerdeki güvenlik kamera kayıtlarını ve ayak izi tespitini incelemeye alan ekipler, görüntülerde şüphelinin elindeki ve kolundaki dövmeleri dikkate aldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, delilerden yola çıkarak hırsızlık olayını gerçekleştirin 36 yaşındaki Mustafa D., olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, bir kahvehaneye yapılan baskınla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa D., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.