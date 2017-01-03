Dövizini Bozduran Ev Sahibi Oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısına destekler devam ediyor. İzmirli bir müteahhit miktarı ne olursa olsun dövizini bozduran vatandaşı ev sahibi yapacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dövizi olanlar, parasını Türk Lirası'na dönüştürsün" çağrısı sonrası Türk Lirası'nın değerlenmesi için başlatılan döviz bozdurma kampanyasına destek yurdun dört bir yanında artarak devam ediyor. İzmir'de önemli projelere imza atan müteahhit Halil Danyıldız, Karşıyaka ilçesinde yapacağı yeni konutlar için dövizini bozdurup geleni indirimli fiyatlarla ev sahibi yapıyor.



"Döviz limiti ne olursa olsun indirim yapılacak"



Ülke ekonomisine sahip çıkmak gerektiğini ve tüm meslektaşlarının da bu şekilde destek vermesinin gerekliliğini belirten müteahhit Halil Danyıldız, "Limit koymadan dövizini bozdurup gelen vatandaşlarımıza dairelerde yüzde 10 tenzil edeceğimi ve hiçbir limit aramadan daire vereceğimi taahhüt ediyorum. Kendime ait olan 24 daireli bir inşaatım var, bu inşaatta büyüklü küçüklü daireler var. Dövize limit koymadan, gelen arkadaşlarımıza hem vade yapacağım hem de yüzde 10 tenzil edeceğim. Herkesin faydalanmasını tavsiye ediyorum. Bu ülke bizim, ekonomimize küçük de olsa bir katkım olursa benim için büyük bir zevk olur" dedi.



500 bin liralık tenzil



Yüzde 10 rakamının küçümsenmemesi gerektiğini ve 10 dairede 500 bin TL'lik indirime tekabül ettiğini dile getiren Danyıldız, "Bu yüzde 10 rakamını küçümsememelerini isterim alıcılarımızın. 10 dairede bunu uygularsak 50'şer bin liraya tekabül ediyor. 10 daire satmış olsam hem ülke ekonomisine katkıda bulunacağım hem de arkadaşlarımız 500 bin liraya yakın bir tenzilden faydalanmış olacaklar. Dairelerimiz 3+1, 2+1 olmak üzere 135 metrekare ve şu anda inşaatın yüzde 50'si bitmiş vaziyette. Meslektaşlarımız biliyor 300-400 bin liralık bir daire yüzde 10 büyük bir paradır. 5-10 dairede daha büyük bir paraya tekabül eder. Onun için ev alacak arkadaşlarımız, bilhassa gençler bu kampanyayı değerlendirsinler" diye konuştu.



"Döviz tutan başka ülkelere kölelik yapar"



"Türkiye'den başka gidecek bir yerimiz yok" diyen Danyıldız, Türkiye'nin Müslümanların son kalesi olduğunu ve bu yüzden bu kampanyaya destek verilmesi gerektiğini vurguladı.



Ülke değerlerini tüm değerlerin üstünde tutma çağrısında bulunan Halil Danyıldız, "Bu ülke bizim, bu ülke yarınlarımızın, çocuklarımızın, torunlarımızın. Döviz sadece tutan adamın elini yakar, benim ticari görüşüm bu. Döviz karın doyurmaz. Döviz tutan adam başka ülkelere kendisini köleliğe hazırlıyor" ifadelerini kullandı. - İZMİR