Dövizde Gözler Merkez Bankası ve "Zirve" Haberlerinde



Döviz piyasalarında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetiminin katılımı ile dün gerçekleşen "ekonomi zirvesi" sonrası olası açıklamalar ve Merkez Bankası'nın "örtülü faiz artışı"na ilişkin gelişmeler izlenirken, dolar ve euro yatay hareket ediyor.

Anayasa değişikliği görüşmelerinin yarattığı gerginlikle geçen hafta tarihi 3.94 lira ile tarihi rekor düzeye çıkan dolar, işlem hacminin düşük olduğu piyasalarda 3.82 liraya kadar çıktıktan sonra, yeni günün ilk işlemlerinde 3.78 liranın üzerinde hareket ediyor.

Euro da geçen haftaki 4.17 liralık tarihi rekorundan sonra yeni günün ilk işlemlerinde 4.03 liranın üzerine yükseldi.



Merkez Bankası'nın, geçen haftanın son iki gününde olduğu gibi, dün de haftalık repo ihalesi açmayıp, bankaları daha yüksek faiz ile fonlaması, piyasalarda "örtülü faiz artışı" olarak nitelendiriliyor. Merkez Bankası, yüzde 8 faizle fonlama yaptığı haftalık repo ihalesi yerine, bankaları Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında yüzde 8.5 fonlamaya başladı.