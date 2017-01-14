HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Döviz Kurunu Silah Olarak Kullanıyorlar
BİST
81.524 %0,78
DOLAR
3,7235 %-1,00
EURO
3,9636 %-0,87
PARİTE
1,0643 %0,18
ALTIN
143,35 %-0,83
FAİZ
11,21 %-0,18
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Bitlis Şehitleri Uğurlandı
Tekstil Makineleri Üretimi Doğru Yönetilir...
Döviz Kurunu Silah Olarak Kullanıyorlar
14 Ocak 2017 Cumartesi 14:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9162518] Dunya.com
1
32
16
'Saldırılar sürüyor' deyip uyardı: Silah olarak kullanıyorlar
İş adamlarına kritik çağrı: Bu işi geciktirmeyin
Yarım asırlık ustanın boynuzdan ne yaptığını görünce şoke olacaksınız!
Gribe kafa tutuyor ama riski de büyük
Güneş yüzünü gösterdi, tezgahlar vatandaşı sevindirdi
Dünyaca ünlü markaya Avrupa'dan skandal soruşturma!
Giydiği kıyafetle ekran başındakileri şaşı etti