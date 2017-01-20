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Döviz Depo İhalesinde Faiz Yüzde 9 Oldu
20 Ocak 2017 Cuma 11:32
TCMB, TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde faiz oranını 50 baz puan yükseltti.
TCMB, TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde faiz oranını 50 baz puan yükseltti.
Kaynak:
Dunya.com
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