Dovga çorbası nasıl yapılır? 22 Kasım Masterchef yemekleri : Azerbaycan mutfağı Dovga çorbası tarifi, gerekli malzemeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dovga çorbası nasıl yapılır? 22 Kasım Masterchef yemekleri : Azerbaycan mutfağı Dovga çorbası tarifi, gerekli malzemeler

22.11.2020 21:08 | Son Güncelleme: 22.11.2020 21:13
Dovga çorbası nasıl yapılır? 22 Kasım Masterchef yemekleri : Azerbaycan mutfağı Dovga çorbası tarifi, gerekli malzemeler

Bu akşam MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlık oyunu menüsü Azerbaycan mutfağından oldu. Menüde yer alan yemeklerden Dovga çorbası, Azerbaycan sofrasının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Yayla çorbasını andıran Dovga çorbasının kolay ve pratik bir tarifi vardı. İşte 22 Kasım MasterChef 2020 Dovga çorbası tarifi, yapılışı için gerekli malzemeler

Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda yapılması istenen Dovga çorbası merak konusu oldu. Günün menüsünde Azerbaycan mutfağından yapılan yemekler yer alıyordu. Bu yemeklerden biri olan Dovga çorbası, her mevsim yapılabilen bir çorba. Evinizde denemek istiyorsanız pratik ve çok kolay Dovga çorbası tarifi haberimizde. Peki, Dovga çorbası nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve Dovga çorbası yapılışı…

DOVGA ÇORBASI MALZEMELERİ

1 litre yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta

3 yemek kaşığı pirinç

2 bardak su

İçine:

5-6 dal dereotu

Yarım demet ıspanak

Kişniş

5-6 dal taze nane

Tuz

Dovga çorbası nasıl yapılır? 22 Kasım Masterchef yemekleri : Azerbaycan mutfağı Dovga çorbası tarifi, gerekli malzemeler

DOVGA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Bütün malzemeler karıştırılır (yeşillikler hariç). Ocakta kaynayıncaya kadar ara sıra karıştırılır. Kaynamaya başlayınca yıkayıp küçük küçük doğradığımız yeşillikleri ve tuzu ilave edip biraz daha kaynatıp ocaktan alıyoruz.

İlgili Haberler

Düşbere nasıl yapılır? 22 Kasım MasterChef yemekleri Azerbaycan mutfağı: Düşbere tarifi, gerekli malzemeler, püf noktası
Düşbere nasıl yapılır? 22 Kasım MasterChef yemekleri Azerbaycan mutfağı: Düşbere tarifi, gerekli malzemeler, püf noktası
Sazan levengi nasıl yapılır? 22 Kasım MasterChef yemekleri: Azerbaycan mutfağı Sazan levengi tarifi, gerekli malzemeler
Sazan levengi nasıl yapılır? 22 Kasım MasterChef yemekleri: Azerbaycan mutfağı Sazan levengi tarifi, gerekli malzemeler
Şekerbura nasıl yapılır? 22 Kasım MasterChef yemekleri : Azerbaycan mutfağı Şekerbura tarifi, gerekli malzemeler
Şekerbura nasıl yapılır? 22 Kasım MasterChef yemekleri : Azerbaycan mutfağı Şekerbura tarifi, gerekli malzemeler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Dovga çorbası nasıl yapılır? 22 Kasım Masterchef yemekleri : Azerbaycan mutfağı Dovga çorbası tarifi, gerekli malzemeler - HaberŞekerbura nasıl yapılır? 22 Kasım MasterChef yemekleri : Azerbaycan mutfağı Şekerbura tarifi, gerekli malzemeler - HaberSazan levengi nasıl yapılır? 22 Kasım MasterChef yemekleri: Azerbaycan mutfağı Sazan levengi tarifi, gerekli malzemeler - HaberDüşbere nasıl yapılır? 22 Kasım MasterChef yemekleri Azerbaycan mutfağı: Düşbere tarifi, gerekli malzemeler, püf noktası - HaberŞah pilavı nasıl yapılır? 22 Kasım Masterchef yemekleri! Şah pilavı tarifi, malzemeleri, püf noktası - HaberKadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı - HaberlerOyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin - Magazin22 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber21 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - HaberSon Dakika: Elazığ'da deprem meydana geldi! Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? - Haber19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber18 Kasım Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İdil Fırat Şafak Sezer Fatih Artman Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Bursa Rusya Antalya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dovga çorbası nasıl yapılır? 22 Kasım Masterchef yemekleri : Azerbaycan mutfağı Dovga çorbası tarifi, gerekli malzemeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 21:17:54. #1.14#
title