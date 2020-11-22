Dovga çorbası nasıl yapılır? 22 Kasım Masterchef yemekleri : Azerbaycan mutfağı Dovga çorbası tarifi, gerekli malzemeler

Bu akşam MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlık oyunu menüsü Azerbaycan mutfağından oldu. Menüde yer alan yemeklerden Dovga çorbası, Azerbaycan sofrasının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Yayla çorbasını andıran Dovga çorbasının kolay ve pratik bir tarifi vardı. İşte 22 Kasım MasterChef 2020 Dovga çorbası tarifi, yapılışı için gerekli malzemeler

Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda yapılması istenen Dovga çorbası merak konusu oldu. Günün menüsünde Azerbaycan mutfağından yapılan yemekler yer alıyordu. Bu yemeklerden biri olan Dovga çorbası, her mevsim yapılabilen bir çorba. Evinizde denemek istiyorsanız pratik ve çok kolay Dovga çorbası tarifi haberimizde. Peki, Dovga çorbası nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve Dovga çorbası yapılışı…

DOVGA ÇORBASI MALZEMELERİ

1 litre yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta

3 yemek kaşığı pirinç

2 bardak su

İçine:

5-6 dal dereotu

Yarım demet ıspanak

Kişniş

5-6 dal taze nane

Tuz

DOVGA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Bütün malzemeler karıştırılır (yeşillikler hariç). Ocakta kaynayıncaya kadar ara sıra karıştırılır. Kaynamaya başlayınca yıkayıp küçük küçük doğradığımız yeşillikleri ve tuzu ilave edip biraz daha kaynatıp ocaktan alıyoruz.