Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Dota 2'nin En İyileri Belli Oluyor
Ara
BİST 83.067 %0,93
DOLAR 3,7925 %-0,91
EURO 4,0479 %-0,86
PARİTE 1,0671 %0,10
ALTIN 146,83 %-0,96
FAİZ 11,34 %0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Dota 2'nin En İyileri Belli Oluyor

DOTA 2 oyuncularını buluşturan Red Bull Son Şampiyon turnuvası 5 Şubat'ta başlıyor.

Dota 2'nin En İyileri Belli Oluyor

DOTA 2 oyuncularını buluşturan Red Bull Son Şampiyon turnuvası 5 Şubat'ta başlıyor.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>