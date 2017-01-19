Dosyanın Tek Maktülü Piyade Tüfeğini Vermek İstemeyen Askerin Ateş Açması Sonucu Şehit Olmuş

Darbe Girişiminde Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün işgaline ilişkin iddianamede, vatandaşların askerleri durdurmak için zırhlı aracın üzerine çıkarak Kadir Yıldız'ın kullandığı tüfeği almak istedikleri, yaşanan boğuşmayla birlikte şüpheli Kadir Yıldız'ın ateş ederek şehit Ümit Yolcu'nun ölümüne neden olduğu anlatıldı.



Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün darbeci askerler tarafından 15 Temmuz'da işgal edilmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, dosyadaki tek maktul Ümit Yolcu adlı vatandaşın nasıl şehit olduğu anlatıldı.



İddianamede, 14 Temmuz 2016 tarihinde 66.mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit'in planlaması sonucunda, askerlerin atışlarının yaptırılması hususlarında Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Yusuf Sari, Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Serbülent Eken, 1.Mekanize Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Kadir Yıldız ve Tugay Karargahında görevli Binbaşı Ahmet Baykal'a emir verildiği anlatıldı.



Yarbay Kadir Yıldız'ın içtima alanında şüpheli erlere sıkıyönetim ilan edildiğini, sıkıyönetim kanunlarının geçerli olduğunu, kendilerine verilecek emirleri bi tamam yerine getirmelerini söyleyerek araç bin emri verdiği belirtilen iddianamede, "Kadir Yıldız Bayrampaşa Çevik Kuvvete varan zırhlı araçları yerleşkenin giriş kapılarını kapatacak şekilde yerleştirmiş, şüpheli erlerin ikişerli hat oluşturacak şekilde yerleşkeye giriş çıkışları kapatmalarını,trafiği engellemelerini, kimseyi içeri almamalarını ve dışarıya çıkarmamalarını,zırhlı araçların üzerinde bulunan namluları çevik kuvvet yerleşkesine çevirmelerini emretmiştir" denildi.



"Vatandaşlarımız sıkı yönetim ilan edildi evinize dönün!"



Kadir Yıldız'ın bu emirlerinin şüphelileri tarafından yerine getirildiği anlatılan iddianamede, "Kadir Yıldız yanında bulunan şüphelilere silahlarını doldurmalarını emretmiştir. ZMA aracının üzerine çıkarak megafonla vatandaşlarımıza hitaben 'Vatandaşlarımız sıkıyönetim ilan edildi evinize gidin' şeklinde söylemde bulunmuştur. Bu söylem üzerine vatandaşlarımız tepkilerini arttırınca Kadir Yıldız'ın şüpheli askerlere havaya ateş açmanın serbest olduğunu söylemiştir" ifadelerine yer verildi.



"Kadir Yıldız ateş etti vatandaşı öldürdü"



İddianamede, Kadir Yıldız'ın bu sırada şüpheli er Telat Yasin Özen'in piyade tüfeğini alarak havaya 4-5 el ateş ettiğine değinilerek, "Bu sırada vatandaşlarımız zırhlı aracın üzerine çıkarak Kadir Yıldız'ın kullandığı tüfeği almak istedikleri sırada yaşanan boğuşmayla birlikte Kadir Yıldız piyade tüfeği ile ateş ederek maktül Ümit Yolcu'nun ölümüne, müşteki Ahmet Daylan'ın başından yaralanmasına, müşteki Mehmet Yazıcı'nın da omzundan yaralanmasına neden olmuştur" denildi.



"Yusuf Boz rastgele ateş açınca 3 vatandaş yaralandı"



Olay yerindeki vatandaşlar tarafından Kadir Yıldız'ın piyade tüfeğinin elinden alındığı, bunun üzerine Yıldız'ın tabancasını çıkardığı, vatandaşların bu kez tabancayı almaya çalıştığı anlatılan iddianamede bu sırada şüpheli Yusuf Boz'un rastgele ateş açmaya başladığı, bu atışlar sonucunda müştekiler Kahraman Bat, Mehmet Ayar ve Salih Ersin'in yaralandığı anlatıldı.



Askerler bir vatandaşı zırhlı aracın üstünden itmiş



İddianamede, ayrıca Kadir Yıldız'ın zırhlı aracın üzerinde bulunduğu sırada kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan müşteki Murat Gültomruk'u tüfeğin dipçiğiyle yaraladığı ifade edilerek, yine tankın üzerinde yaşanan itiş kakış sırasında şüpheli Yusuf Boz ve Kadir Yıldız'ın itmesi sonucu müşteki Osman Dağ'ın zırhlı araçtan düşmüş ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı kaydedildi. - İSTANBUL