Dosyaları ve Klasörleri Eşitleyin!

Dosyaları ve klasörleri karşılaştırıp onları eşitlemenin kolay yolu, FreeFileSync'ten geçiyor. Ücretsiz araç, dosyaları farklı yöntemlerle karşılaştırıp disk alanı açmanıza ve fazlasına yardımcı oluyor.



Açık kaynak kodlu bir yazılım olan FreeFileSync, temiz ve kullanımı kolay bir arayüze sahip. Dosyalar arasındaki benzerlikleri karşılaştırmak için kullanabileceğiniz kriterler arasında tarih, boyut ve dosya içeriği bulunuyor. Sonuçları filtrelemek üzere çeşitli filtreler de uygulayabiliyorsunuz.



İki dosyayı karşılaştırmak için onları seçip, "Compare" düğmesine basmanız yeterli. İhtiyacınız olabilecek tüm gelişmiş seçenekler arayüzde açık biçimde gösterildiğinden, onlara ulaşmanız oldukça kolay. Karşılaştırma işlemi bittiğinde iki dosyayı eşitleyebilir veya farklı bir eylem gerçekleştirebilirsiniz.



Taşınan dosyaları bulmak, klasörlerin diskte ne kadar alan kapladığını göstermek, kilitli dosyaları kopyalamak, birden çok klasörü işlemek, optimize edilmiş performans, FreeFileSync'in özelliklerinden sadece bazıları.



İndirin: FreeFileSync