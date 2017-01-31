Dostum'da Oryantring Eğitimleri Başladı



İnegöl Belediyesi, turizm alanında her gün farklı bir yenilikle ilçe halkının karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda DOSTUM marifeti ile Oryantring eğitimleri de başladı. Yön bulma olarak da ifade edilen ve koşarken düşünebilmek, kaybolmadan ilerlemek, araziyi iyi okuyabilmeyi, haritayı üç boyutlu düşünmeyi kapsayan Oryantring eğitimlerinde 24 öğrenci alanında uzman eğitimciler tarafından eğitim görüyor.

AKTAŞ SPORCULARLA BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE BULUŞTU

Oryantring eğitimleri sürerken, Belediye Başkanı Alinur Aktaş bugün Oryantring sporcularıyla birlikte İnegöl Belediyesi önünde bir araya gelip DOSTUM'un yeni dalı olan Oryantring hakkında açıklama yaptı. Sporcularla sohbet eden Aktaş aldıkları eğitim hakkında sorular sorarken, bu eğitimleri 7'den 70'e herkesin alması gerektiğine de vurgu yaptı.

7'DEN 77'YE HERKESİN SPOR YAPABİLECEĞİ BİR İNEGÖL

DOSTUM (Doğa Sporları ve Turizm Merkezi) marifeti ile başlatılan hayırlı bir faaliyetin lansmanı için bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Aktaş, İnegöl Belediyesi olarak hem sosyal hem kültürel hem de sportif faaliyetleri mümkün olduğu kadar çeşitlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Buna dair çeşitli aktiviteler yapıldığını belirten Aktaş, "Bunları yaparken de hem Belediyespor hem DOSTUM'un imkanları kullanmaya çalışıyoruz. Ayrıca yine bay, bayan, yaşlı, genç, öğrenci hiç fark etmez 7'den 77'ye herkesin spor yapabileceği bir İnegöl için çalışıyoruz. Bunları mümkün olduğu kadar ulusal ve uluslararası müsabakalarla ve farklı faaliyetlerle de taçlandırmaya çalışıyoruz" dedi.

İNEGÖL'ÜN DOĞASI HEYECANLANDIRIYOR

DOSTUM'da kendilerini heyecanlandıran ana konulardan birinin İnegöl'ün sahip olduğu doğa olduğunu vurgulayan Aktaş, "İnegöl olarak Allah vergisi bir doğaya sahibiz. Hem ilçemizde yaşayan insanlarımızda bu farkındalığı oluşturalım hem de dışarıdan gelen insanlara da bu ayrıcalığı yaşatıp beraberinde bunu bir turizm geliri haline dönüştürebilir miyiz? Bunun derdindeyiz" diye konuştu.

7'DEN 70'E HERKES YAPABİLİR

Alinur Aktaş, bugün de DOSTUM içerisinde yeni bir ivme kazandıracak olan Oryantring sporuyla ilçe halkının karşısında olduklarını dile getirdi. Zaman içerisinde şehrin de bunu çok iyi tanıyacağını kaydeden Aktaş, "Koşarken düşünebilmek, kaybolmadan ilerleyebilmek, araziyi iyi okuyabilmek ve haritayı 3 boyutlu okuyabilmeyi sağlayan bir spor. Bir doğa sporu olarak 7'den 70'e herkese hitap eden ve özellikle ailenizle birlikte yapabileceğiniz bir spor Oryantring" ifadelerinde bulundu.

24 ÖĞRENCİ İLE EĞİTİMLER BAŞLADI

Koşarak ve yürüyerek hedef bulma eğitimlerine 24 öğrenci ile başladıklarını dile getiren Aktaş, şöyle devam etti: "Değerli hocamız Tarık Şeker hocamız eğitimlerimizi veriyor. Onun nezaretinde hem İnegöl'ü hem doğanın eşsiz güzelliklerini çocuklarımız keşfetmeye çalışıyor. Ben arzu ediyorum ki her çocuğumuz muhakkak suretle bu eğitimlerden geçsin ve İnegöl Oryantring ile alakalı Türkiye çapında bir farkındalık oluştursun. Sporcular hem kendi özelliklerini, hem diğer sporcuları hem de içinde bulundukları arazinin özelliklerini dikkate alarak en doğru kararı en kısa süre içerisinde vermelerini, bir başka ifade ile atletik kapasitelerine ek olarak mutlaka zihin yeteneklerini kullanmaları gerekmektedir. Oryantringin bu özelliği yarışmacılar arasındaki fiziksel özellik farkını ortadan kaldırmakta, yarışmanın başında neredeyse tüm sporcuları eşit hale getirmektedir. İskandinavya'da başlayan bu spor dalı 1970'lerden itibaren ülkemizde de konuşulmaya ve özellikle 2000'li yıllardan sonra icra edilmeye başlamış. 2006 yılında da federasyonu kurulmuştur."

BÖLGE YARIŞLARI İNEGÖL'DE YAPILACAK

Oryantring sporunun ilçemizde geliştirilebilmesi adına farkı organizasyonlara imza atılacağının da altını çizen Aktaş, "Biz Oryantring sporunu İnegöl'de geliştirebilmek için farklı faaliyetleri de burada yapacağız. 12 Şubat Pazar günü Bursa Kulüpler İl Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. 16 kategoride 300'e yakın sporcu İnegöl'de olacak. Ayrıca Türkiye Oryantring Federasyonu 2016-2017 sezonu faaliyet programı içerisinde 5 Mart 2017 tarihinde yapılacak 14 Yaş ve altı 1. Kademe Mavi Grup Bölge Yarışmasına ev sahipliği yapacağız. DOSTUM heyecan vererek yoluna devam ediyor. İnşallah DOSTUM kartopu misali katlanarak farklı spor dallarıyla hem ilçeyi hem de ilçenin güzelliklerini farklı çevrelere ama önce ilçemizde yaşayan insanlara tanıtarak devam edecek. Ben emeği geçen, katkısı bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sporcu kardeşlerimizin ailelerini de onları bizlerle buluşturduğu için kutluyorum" açıklamalarında bulundu.