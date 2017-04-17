Dost Partisi Genel Başkanı Mestan Açıklaması

Bulgaristan'da Türk ve Müslümanların kurduğu Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar Partisi (DOST), yerel yönetimlerin üyelerine baskı yaptığını açıkladı.



DOST Genel Başkanı Lütvi Mestan, Kırcaali'de yaptığı açıklamada Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisinden (HÖH) belediye başkanlarının partisinin üyelerini çeşitli baskılara maruz bıraktığını söyledi.



Çok sayıda DOST üyesinin işten çıkarıldığını veya idari değişiklikler yapılarak kendilerine zorluk çıkarıldığını belirten Lütvi Mestan, baskılara son verilmemesi durumunda yasal önlemlere başvuracaklarını ve gerekirse protesto gösterileri düzenleyeceklerini kaydetti.



Türkiye'de gerçekleştirilen referanduma da değinen Mestan, halk oylamasının sonucunun Türk halkına fayda getirmesini diledi. Referandumun dünyanın gözü önünde, anayasaya ve demokrasinin prensiplerine uygun yapıldığını ve Türk halkının da sözünü söylediğini kaydetti.



Mestan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dünya, halkın kararına saygı duymak zorunda. Bizim siyasi kültürümüz başka ülkelerin içişlerine karışmaya müsaade etmiyor. Maalesef Bulgaristan'da bazı siyasi partiler, bu prensiplere uymayarak Türkiye'nin içişlerine karıştılar. HÖH Partisi referanduma birkaç gün kala bir deklarasyon yayınlayarak Türkiye'deki seçmene çağrıda bulundu ve 'hayır' demelerini istedi. Bunu kınıyorum. Çünkü yabancı bir ülkedeki bir siyasi parti bu şekilde Türkiye'nin içişlerine karışamaz. İlginç olan şudur. Aynı çağrıyı Bulgaristan'daki aşırı milliyetçiler de yaptı. Bizi de en çok üzen bu oldu. HÖH ile aşırı milliyetçi ırkçı siyasi oluşumların aynı fikirde olması."



Türkiye'ye yakınlığı nedeniyle partisinden ihraç edildi



Türkiye'ye yakın bir siyasi çizgi izlediği için HÖH Partisi Genel Başkanlığından partinin onursal başkanı Ahmet Doğan tarafından alınan Lütvi Mestan, geçen yıl kendisiyle birlikte HÖH'ten ihraç edilen beş milletvekili ile DOST partisini kurmuştu.



Geçtiğimiz 26 Mart tarihinde gerçekleştirilen erken genel seçimlerde parlamentoya girmek için yüzde 4'lük barajı aşamayan DOST, oyların yüzde 3'ünü alarak parlamento dışı kalmıştı. - SOFYA