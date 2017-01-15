Dalgıç ile Köpek Balığının Dostluğu Herkesi Şaşkına Çevirdi

Avustralya'da Rick Anderson isimli bir dalgıç suyun altından paylaştığı fotoğraflarla herkesi şaşkına çevirdi. Anderson yaptığı su altı keşifleri sırasında bir köpek balığı ile arkadaş olmuştu. Öyle ki köpek balığı Anderson'ı farkettiği zaman yanın gelip kucaklaşıyor.

Avustralya'nın Sydney kentinde Port Jackson limanında suyun derinliklerinde inceleme yapan Rick Anderson bir köpek balığı ile karşılaştı. Ancak bu alışılmış durumlardan oldukça farklıydı. Öyle ki belki de ilk kez bir köpekbalığı insana saldırmak yerine kucaklaşmayı tercih etti.

7 YILDIR TANIŞIYORLAR

Köpek balığının saldırmaması bir yana dalgıç Anderson ile adeta poz verircesine sarmaş dolaş olması gören herkesi şaşkına çevirdi. Ancak köpekbalığı ile dalgıç arasındaki bu bağ yeni bir durum değildi. Yaklaşık yedi yıldır tanışıyorlardı. Köpek balığı Anderson'a o kadar alışmıştı ki ona sarılması için adeta uğraşıyordu.



SANKİ ONA SARILMAM İÇİN YAKLAŞTI

Köpek balığı ile eğlenen Anderson dost canlısı bir deniz canavarı bulmuştu. Port Jackson limanında sürekli daldığını söyleyen Anderson köpekbalığı ile verdikleri dostluk görüntüleri için "Görünen o ki düzenli ziyaretlerim köpekbalığını hayli mutlu etmiş. Bana o kadar alışkındı ki. Önce yanıma yaklaştı. Ardından sanki ona sarılmam için kollarımın altına doğru sokuldu." dedi.



DAHA YAVRUYKEN ONUNLA OYNUYORDU

Aslında yaklaşık yedi yıl önce sadece altı santim uzunluğunda bir yavruyken onunla oynamaya başladığını söyleyen Rick Anderson ilk iletişim kurdukları zaman "Bana alıştığında onu nazikçe elime alıp, onu yatıştırırdım." dedi.



