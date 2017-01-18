Döşemealtı Üreten Belediye Oldu

Döşemealtı Belediyesi tarafından tek çatı altında toplanan parke tesisi, demir ve ahşap atölyeleri ile iş verimi iki kat artarken maliyetlerde yaklaşık yüzde 80 azaldı.



Döşemealtı Belediyesi Parke tesisleri içerisinde bulunan atölyede üretim yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 1 yılda ortalama 600 masa, 300 bank ve 20 kameriye üretebiliyor. Yüzde 80 tasarruf sağlanan tesislerde ayrıca Belediye'nin idari binaları için mobilya üretiminin yanı sıra okul, cami, sağlık ocakları ve parklar gibi tüm kamusal alanlarda bulunan kent mobilyalarının tamir bakım ve onarımı yapılıyor.



Kent mobilyalarını kendisi üretiyor



İhtiyaç duyulan kent mobilyaları dışarıdan satın almak yerine kendi ahşap ve metal atölyelerinde üretim yapan Döşemealtı Belediyesi, yakında kurulacak olan Nar Masa birimi içinde birbirinden güzel mobilya üretimi yapıyor. Parke ve bordür taşlarının paletleri de yine ahşap atölyesinden çıkıyor.



Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Sevgi Türkay'da atölyelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Belediye'nin ahşap atölyesinde 2, kameriye ve bank yapımında 4 personel olmak üzere toplam 6 kişi istihdam ediliyor. - ANTALYA