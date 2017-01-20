Döşemealtı'nda Karne Heyecanı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi'nde 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasının ardından öğrenciler karne sevinci yaşadı. İlçedeki 16 bin öğrenci sabah erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldı.



Döşemealtı Osman Ali Cingöz İlkokulu'ndaki karne törenine Kaymakam Mehmet Baygül, Döşemealtı Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Bahşi, hayırsever Osman Ali Cingöz, Milli Eğitim Müdürü Gültekin Acar, Halk Eğitim Müdürü Canat Duru ve protokol üyeleri katıldı. Kaymakam Baygül, diğer protokol üyeleriyle birlikte ana sınıfı, 1. sınıf ile 5.6.7. ve 8. sınıf birincilerine karneleri ile hediyelerini verdi.



İlk kez karne heyecanı yaşadılar



Törende, Belediye Meclis üyesi Ramazan Bahşi, 1. sınıf öğrencisi adaşı Ramazan Erdem'e de karnesini verdi. Kaymakam Baygül, "Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum" dedi. İlk kez karne alan öğrenciler ise mutluydu ve tatili en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi.



Başkan Genç Bahçeşehir'de



Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ise Bahçeşehir Anadolu Lisesi'ndeki karne törenine katıldı. Başkan Genç, oğlu Berke Genç'in de eğitim gördüğü sınıfa girerek öğrencilerle sohbet etti. Genç, öğrencilerin tatili iyi değerlendirmelerini ve bol bol dinlenmelerini istedi. - ANTALYA