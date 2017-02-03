Döşemealtı Kadın Futbol Takımı Samsun İlk Adım Belediyesini Ağırlıyor

Türkiye Kadınlar Futbol 1'nci liginde mücadele eden 1207 Antalya Döşemealtı Belediyesi Kadın futbol takımı hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Samsun İlk adım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor maçına hazırlanıyor.



Ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-1 ile geçmeyi başaran Döşemealtı Belediyesi kadın futbol takımı Pazar günü saat 12.00'da kendi sahasında da galibiyet alarak şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu göstermek istiyor.



Sportif Direktör Hüseyin Türk, "Geçen hafta Beşiktaş takımı karşısında haksız bir penaltı golü ile yenilgi aldık. İyi futbol ortaya koyduk ancak bu skoru değiştirmeye yetmedi. Hedefimiz doğrultusunda oynadığımız grup maçlarını en iyi yerde bitirmek için çalışıyoruz. Ligde takımlar yaptığı transferlerle güç kazandı. Artık her takım güçlü konuma geldi. Bu yüzden kolay maç yok. Ancak biz gücümüzün farkındayız. Kolombiyalı Lady'in üst adale gurubunda sakatlığı söz konusu. Kendisinden en iyi verimi almaya çalışıyoruz. Bu hafta oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Bunun dışında sakat ve cezalı oyuncumuz bulunmuyor. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" dedi. - ANTALYA