Döşemealtı Kadın Futbol Takımı'nın Hedefi Galibiyet

Türkiye Kadınlar Futbol birinci liginde Antalya'yı temsil eden kadın futbol takımı 1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor, Ataşehir Belediyespor'u konuk edecek.



Döşemealtı'nın kadın futbolcuları, pazar günü Zentinköy stadında oynayacakları son maçın hazırlıklarını tamamladı.



Gelecek hafta, daha önce ertelenen Karadeniz Ereğli deplasmanı için Zonguldak'a giden ekip, her maçta kazanmak için çalışmalarına ağırlık veriyor.



Sportif Direktör Hüseyin Türk, yaptığı açıklamada, Trabzon İdman Ocağı maçında sakatlanan Carolina'nın hafif sakatlığının sürdüğünü ve yoğun bir tedavi programı uyguladıklarını belirtti.



Oyuncunun, maç saatine kadar hazır olacağını ve takımdaki yerini alacağını vurgulayan Türk, "Ligin zorlu maçlarından birine daha çıkıyoruz. Ligin son maçı ve ertelenen Karadeniz Ereğli maçlarını kazanarak ligi lider olarak tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.