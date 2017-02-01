Döşemealtı Belediyesi, Gençlik Merkezi Yapımına Başladı

Döşemealtı Belediyesi, 6 milyon liraya mal olacak Gençlik Merkezi inşaatına başladı.



Döşemealtı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin çok daha modern ve yaşanabilir bir kent olması için yaptığı projelere bir yenisinin daha eklendiği ifade edildi.



Döşemealtı'nda yaşayan başta gençler olmak üzere 7'den 77'ye herkesin yararlanabileceği gençlik merkezinin Yeşilbayır Mahallesi Şehit Er Tevfik Cebeci Stadı'nın yan tarafındaki 6 bin metrekarelik alana inşa edildiği aktarılan açıklamada, bodrum dahil toplam 3 katlı olarak projelendirilen Döşemealtı'nın ilk gençlik merkezinin inşaatı 300 günde tamamlanıp hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.



Açıklamada, gençlik merkezinde açık ve kapalı yarı olimpik yüzme havuzları, çocuklar için mini havuzlar, engelli vatandaşlar için özel platformlar, dinlenme alanları ve 60 araçlık otoparkın yer alacağı ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, merkezin bodrum katında, çok amaçlı eğitim ve gösteri salonu, çeşitli sportif etkinliklerin yapılabileceği oyun alanları, depo ve sığınağın bulunacağını aktardı.



Başkan Genç, binanın birinci katında yarı olimpik yüzme havuzu, hemşire ve doktor odası, eğitmen odaları, bilgisayar dersliği, idari ofisler, 100 kişi kapasiteli konferans salonu, 2 ayrı seminer odası, soyunma odaları ve duş kabinleri olacağını, ikinci katta da çok amaçlı plastik sanatlar atölyesi, 2 müzik odası, drama ve tiyatro salonları, mutfak, sergi alanı ve dinlenme bölümlerinin yer alacağını kaydetti.



Döşemealtı'nın ilk gençlik merkezi tamamlandığında ilçe de yaşayan vatandaşlar, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerini tek bir çatı altında yapma imkanı bulacağını ifade eden Genç, şunları kaydetti:



"Döşemealtı büyüyor ve gelişiyor, buna paralel olarak da ihtiyaçlar da çeşitleniyor. Bu sorumluluk duygusuyla yatırımlarımızı planlıyor, projelendiriyor ve çalışıyoruz. İnşaatına başladığımız Gençlik Merkezi ile gençlerimiz okul dışındaki zamanlarını burada kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirme fırsatı bulacak. En önemlisi de gençlerimiz artık kent merkezine gitmek zorunda kalmayacak."