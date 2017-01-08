Dörtyol'un Kurtuluşunun 95. Yıl Dönümü

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 95. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.



Türkoğlu, mesajında, dört yanı muhasara altına alınmış ve ayaklarına esaret prangaları, boynuna tahakküm zincirleri vurulmak istenen Türk milletinin yiğit evlatlarının, Dörtyol'da yaktığı Kuvayi Milliye meşalesinin dalga dalga tüm yurt sathına yayıldığını ve Anadolu'yu baştan başa aydınlattığını belirtti.



Milli mücadelenin ilk kurşunun Dörtyol'da atıldığını ifade eden Türkoğlu, mesajında şunları kaydetti:



"Milli Mücadelede işgal güçlerine karşı Dörtyol'dan ilk kurşunun atılması ile Mehmet Çavuş ve onun silah arkadaşlarının efsaneleşen kahramanlık öyküsü, bağımsızlığına düşkün, özgürlüğe meftun bir milletin bükülmez bileği, imanla çarpan çelikten yüreği ile Anadolu'da adeta yeni bir destana dönüşmüştür. 19 Aralık 1918 tarihinde düşmana karşı atılan ilk kurşun ve sonrasında 9 Ocak 1922 tarihinde gerçekleşen Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşu, 5 bin yıllık tarihinde 257 devlet, 16 imparatorluk kurmuş bir milletin sarsılmaz iradesinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak tarihin altın sayfalarında yerini almıştır. Şurası bir hakikattir ki, ecdadımızın miras bıraktığı yüksek ruh ve şuura sahip çıktıkça, Türkiye'nin yükselen değeri hak ettiği muteber konumda yerini alacak ve 1071, 1453, 19 Aralık 1918 ve 9 Ocak 1922'lerde ecdadın yaktığı meşale, istikbalde daha güçlü parlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle şanlı bir tarihe sahip olan milletimizin unutulmaz zaferlerinin kilometre taşı olan 9 Ocak Zaferi'nde Dörtyol'u işgalden kurtararak, kutsal vatan toprakları üzerinde özgür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan, bu eşsiz zaferleri bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; Mehmet Çavuş gibi İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."