Dörtyol Tsm "Evde Sağlık Hizmeti" Ekibi Kurdu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Evde Sağlık Hizmet Birimi' hizmete başladı.



Birimle alakalı açıklamada bulunan Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Sinan Dinçer Ayyıldız, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara sağlık hizmetlerinin TSM merkezlerince verilmeye başlamasıyla merkez bünyesinde 'Evde Sağlık Hizmet Birimi'ni kurarak hizmete başladıklarını kaydetti.



Dr. Ayyıldız, "Evde sağlık birimiz yatağa bağlı olan bireylerin evlerine giderek genel muayene tetkik, tahlil, tedavi, pansuman hizmeti vermekte ve gerekli hallerde görevli doktorlarımız reçete düzenleyebilmekteler. Kurulan birimde 4 doktor, 1 hemşire, 2 sağlık personelimiz görev yapmakta, hizmetten faydalanmak isteyen hastalar telefonla "444 3833" nolu komuta merkezimizi arayarak bu hizmetimizden mesai saatleri içerisinde yararlanabilirler" dedi.



Toplum Sağlığı merkezinde kurulan "Evde Sağlık Birimi" 16 Nisan'da yapılacak olan referandum da oy kullanmak isteyen yatalak hastalarında rey kullanmaları için taşıma hizmeti vereceği açıkladı.



Evde sağlık hizmetinden yararlanan hasta yakınları "Allah, devletimizden zeval vermesin. Hükümet yetkililerimizden razı olsun"diyerek memnuniyetleri ifade ettiler. - HATAY