Dörtyol'da mahalleler ve kurumlar arası "Dörtyol İlk Kurşun Bahar Turnuvası" düzenlendi.



Turnuvaya 3 grupta 14 mahalle ve kurum takımları katıldı.



Takım kaptanı Uğur Karabulut, konuya ilişkin ilçedeki çeşitli nedenlerden dolayı 19 yıldır düzenlenemeyen futbol turnuvasını girişimleri sonucu gerçekleştirdiklerini söyledi.



Amaçlarının mahalleli ve kurum çalışanlarının kaynaşmasını sağlamak olduğunu anlatan Karabulut, futbol oynamak isteyen yetenekli herkesi turnuvaya çağırdı.



Bir ay sürecek futbol turnuvasında, şampiyonluk alanlara kupaları verilecek.