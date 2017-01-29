Dörtyol'da Stk'lar Yapacakları Çalışmaları Görüştü

Dörtyol ilçesindeki sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek bölgede yapacakları çalışmaları görüştü.



Körfez Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Dörtyol Temsilciliği Binasında yaklaşık 20 sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda Anadolu Platformu Teşkilatlanma Sorumlusu Gazi Kılıçpınar, yaptığı konuşmada bu yıl yapacakları faaliyetlerin fizibilitesini çıkarmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.



Kılıçpınar, özellikle geçen yıl ilçede bulunan Suriyeli sığınmacılar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi çok sayıda aileye sivil toplum kuruluşları tarafından yoğun şekilde yardımda bulunulduğunu kaydetti.



Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER) Başkanı Rabia Aldemir de, bölgede özellikle kadınların, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katılımının daha da arttırılması gerektiğini vurguladı.



Körfez Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Dörtyol Temsilcisi Osman Öz, ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu, bu tür etkinlikleri daha sık tekrarlamak istediklerini kaydetti.