Dörtyol'da İlk Çipli Kimlik Başvurusu Yapıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çipli kimlik kartı müracaatları alınmaya başladı.



İlçe Nüfus Müdürlüğüne çipli kimlik kartı başvurusunu Kaymakam Recep Soytürk, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş birlikte yaptı.



Yetkililer başvuru esnasında 1 adet biyomektrik fotoğraf ile eski kimlik kartının istendiği, işlemler sırasında şahsın avuç içi ve parmak izi alınmasıyla işlemlere devam edildiğini, Vatandaşlar Alo 199'u arayarak randevu almak suretiyle Nüfus müdürlüğüne gelerek işlemlerini yaptırabilecekleri belirtildi. - HATAY