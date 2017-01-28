Dörtyol'da Halk Eğitim Çalışmaları

HATAY (A.A) - Dörtyol Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Saat Okulu Müdürü Mehmet Erdem, "2017 yılındaki amacımız, birçok branş kursları dışında ilçemizde okuma ve yazma bilmeyen insan sayısını en aza indirmek ve istihdam ağırlıklı kurslar açmak olacaktır." dedi.



Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaymakamlığın desteğiyle geçen yıl halk eğitim müdürlüğü bünyesinde 266 kurs açıldığını, bu kurslara toplam 6 bin 27 kişinin katıldığını belirtti.



Dörtyol Halk Eğitim Müdürlüğü olarak meslek kurslarına yoğunlaşacaklarını ve vatandaşları vasıflı bir eleman olarak yetiştireceklerini ifade eden Erdem, şunları söyledi:



"Kaymakamımız sağ olsun özellikle bu kursların açılmasında büyük katkı sağladı, Dörtyol'da açtığımız kurslarla sosyal ve kültürel anlamda çok büyük bir yol kat ettik. 2016 yılı içerisinde ilçe Halk Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde 266 kurs açtık ve bu kurslara katılanların 2 bin 282'si erkek, 3 bin 745'i kadın olmak üzere toplam 6 bin 27 kursiyer katıldı. Bu kursiyerden 3 bin 28 kursiyerimiz başarılı sayılarak, belge almaya hak kazandı. Yine 2016 yılı içerisinde açılan okuma-yazma kurslarımızla da 73 kişiyi ilçemizde okur-yazar ettik. İlçe Halk Eğitim Merkezi olarak 2017 yılındaki amacımız, birçok branş kursları dışında ilçemizde okuma ve yazma bilmeyen insan sayısını en aza indirmek ve istihdam ağırlıklı kurslar açmak olacaktır." dedi.



Erdem, yetki belgeli ustalar yönetmelik gereğince çeşitli kategorilerde kurs açmayı sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.