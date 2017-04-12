Dörtyol'da Evde Sağlık Bakım Hizmeti

Dörtyol Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından 'evde sağlık bakım hizmeti' ekibinin kurulduğu bildirildi.



Dörtyol TSM Başkanı Dr. Sinan Dinçer Ayyıldız, düzenlediği basın toplantısında kurulan evde sağlık bakım hizmeti biriminde 4 doktor, 1 hemşire ve 2 sağlık görevlisinin vatandaşlara hizmet vereceğini belirtti.



Ayyıldız, ekibin yatağa bağlı halde olan yaşamını sürdüren bireylerin genel muayenesini tetkiklerini, tahlillerini ve pansumanlarını yapacağını aynı zamanda gerekli hallerde doktorların reçete düzenleyeceğini kaydetti.



Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların 4443833 numaralı telefonu mesai saatleri içerisinde aramaları gerektiği bildirildi.