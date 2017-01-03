Dörtyol'da Eğitim Bir Sen Üyelerine Eğitim

Dörtyol'da Eğitim Bir Sen üyelerine, "sendikal hareket ve teşkilat kültürü', "sendikal temsil ve algı yönetimi" ve "kazanımlar" konularında eğitim verildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, Öğretmenevi'ndeki eğitimde yaptığı konuşmada, geniş bir eğitim camiasına hitap eden sendikanın, birlik beraberlik içinde en güzel dayanışmayı gösterdiğini belirtti.



Sendikanın verdiği eğitimlerin özverinin örneği olduğunu kaydeden Toksoy, emeği geçenlere teşekkür etti.



Eğitim Bir Sen Dörtyol Temsilcisi Ahmet Aydın da verilen eğitimle üyelerin sendikal hizmet ve teşkilat kültürünü öğrenme fırsatı bulduklarını söyledi.



Daha sonra, sendika temsilcilerine, sinevizyon eşliğinde sunum yapıldı.



Eğitime, 15 ilçenin temsilcileri katıldı.