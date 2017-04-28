Dörtyol'da Bilim Şenliği Etkinliği

Dörtyol ilçesinde anaokulu öğrencilerinin hazırladığı bilim şenliği etkinliği düzenlendi.



Halk Eğitim Merkezi salonunda, ilçede faaliyet gösteren 10 anaokulu öğrencisinin katıldığı etkinlikte beyaz önlüklerle hünerlerini sergileyen öğrenciler, arılar nasıl bal yapar, kas ve iskelet sistemi ve uzay hakkındaki materyalleri sergiledi.



Sergilenen ürünler, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.



Etkinliğe, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Adem Ceylan, daire müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.