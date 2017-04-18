Dörtyol'da 90 Kadına Girişimcilik Sertifikası

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 90 kadına "girişimcilik" sertifikası verildi.



KOSGEB ve belediye işbirliğinde tamamlanan "Uygulamalı Girişimcilik" eğitimine katılan başarı gösteren 90 kadın girişimci adayı sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.



Belge dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, öncelikle kadınlar, gençler ve engellilerin istihdamına yönelik ve iş yeri açma noktasında çıkabilecek engelleri ortadan kaldırmak için başlattıkları kursa katılarak başarı gösteren 90 adayın sertifika almayı hak kazandığını söyledi.



Kadın girişimcilere sertifikaları katılımcılar tarafından verildi. - HATAY