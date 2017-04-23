Dörtyol'a Şehit Ateşi Düştü (2)
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİDiyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki uzman çavuş Mehmet Özal'ın cenazesi, Diyarbakır'da yapılan törenin ardından memleketi Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ne getirildi.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki uzman çavuş Mehmet Özal'ın cenazesi, Diyarbakır'da yapılan törenin ardından memleketi Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ne getirildi. Bekar olan Uzman Çavuş Mehmet Özal'ın cenazesi önce helallik alınması için babasının evinin önüne götürüldü. Şehidin cenazesinin bulunduğu Türk bayrağına sarılı tabut daha sonra omuzlarda yaklaşık 3 kilometre uzaktaki Yeşilköy Merkez Mezarlığına getirildi.
Mezarlık girişinde Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan şehidin cenaze namazına Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Mevlüt Dudu ve Adem Yeşildal, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk, Payas Kaymakamı Hakan Kılıçkaya, Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehidin kardeşleri tören boyunca ayakta durmakta güçlük çekerken, babası Yılmaz ile annesi Rukiye Özal'ı yakınları teselli etti. Şehit Mehmet Özal, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.