Dortmund'u Mbappe Yıktı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Monaco deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yendi ve rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.



Karşılaşmaya etkili başlayan Monaco 17. dakikada Fabinho ile penaltı atışından yararlanamadı ancak 2 dakika sonra geç yıldızı Kylian Mbappe Dortmund filelerini havalandırdı ve Monaco'yu 1-0 öne geçirdi. 35. dakikada Sven Bnder topu kendi kalesine gönderdi ve Monaco bu golle ilk yarıyı 2-0 öne kapattı.



İkinci yarıda Dortmund 57. dakikada Dembele ile farkı 1'e indirdi. 79. dakikada Mbappe skoru 3-1 yapan golü kaydetti. Borussia Dortmund'un Japon yıldızı Kagawa 84. dakikada skoru 3-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Monaco sahadan 3-2 galip ayrıldı ve rövanş maçı öncesi sahadan avantajla ayrılan taraf oldu.



Temsilcilerimizden Nuri Şahin 45. dakika oyuna girdi. Emre Mor ise yedekte bekledi.



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 19 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.