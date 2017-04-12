Dortmund Saldırısıyla İlgili Bir Gözaltı

Almanya'da Borussia Dortmund takım otobüsüne gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Savcılık, olay yerinde bulunan mektupta Suriye'ye yönelik keşif faaliyetlerinin durdurulmasının istendiğinin yazdığını bildirdi.