Dortmund Saldırısıyla İlgili Bir Gözaltı
Almanya'da Borussia Dortmund takım otobüsüne gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.
Almanya'da Borussia Dortmund takım otobüsüne gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Savcılık, olay yerinde bulunan mektupta Suriye'ye yönelik keşif faaliyetlerinin durdurulmasının istendiğinin yazdığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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