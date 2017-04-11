Dortmund Otobüsü Yakınlarındaki Patlamanın Ardından Görüntüler Ortaya Çıktı

Şampiyonlar Ligi'ndeki B.Dortmund-Monaco maçı öncesi Dortmund takım otobüsü yakınlarında patlama oldu. Olayla ilgili ilk fotoğraflar geldi.

Dortmund Otobüsü Yakınlarındaki Patlamanın Ardından Görüntüler Ortaya Çıktı

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde Borussia Dortmundlu oyuncuları stada götürmek için otel önünde bekleyen takım otobüsünün yakınlarında bombalı saldırı oldu.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Dortmundlu Marc Bartra'nın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı patlamanın ardından olayla ilgili ilk görüntüler geldi.

İşte patlamanın ardından yaşananlar;








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