Dortmund, Marc Bartra İçin Kazandı

Signal Iduna Park Stadı'nda Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Marco Reus, 34. dakikada Sokratis ve 86. dakikada Pierre Aubameyang kaydetti.



Borussia Dortmund ekibinde Nuri Şahin 90 dakika forma giyerken, Emre Mor ise 18 kişilik kadroda yer almadı.



Evinde Eintracht Frankfurt'a şans tanımayan Borussia Dortmund, ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini de 35 maça çıkardı.



Bundesliga'nın 29. haftasında aldığı bu galibiyetle Dortmund, hafta içinde yaşadığı terör saldırısı sonrası yara sarmış oldu.



Alınan bu galibiyetin ardından Dortmund, 53 puana ulaştı. Frankfurt ise haftayı 38 puanla bitirdi.